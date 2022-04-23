مباشر نهائي كأس إسبانيا - ريال بيتيس (1) - (1) فالنسيا.. مشاركة خواكين ورقم قياسي يتحطم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراة ريال بيتيس وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تقام المباراة على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وحقق فالنسيا اللقب 8 مرات من قبل آخرها 2018-19.

فيما يسعى ريال بيتيس لتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخها وتوج للمرة الأخيرة في 2004-05.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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ق 86: مشاركة خواكين بدلا من خوانيمي، ليصبح أكبر لاعب يشارك في نهائي كأس ملك إسبانيا بعمر 40 عاما.

ق 78: القائم الأيسر يمنع تسديدة خوانمي من أن تسكن شباك الخفافيش

ق 65: خوانمي لاعب بيتيس يسدد كرة قوية يبعدها الحارس ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: القائم الأيمن يمنع تسديدة سيرجيو كاناليس بعد مجهود فردي رائع

ق 30: جووووووووووول التعااااااادل.. هوجو دورو ينفرد ويسجل ببراعة من فوق الحارس هدفا لفالنسيا.

ق 21: رأسية من خوانمي لاعب بيتيس دون رقابة داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 11: جووووول أووووول في اللقاء.. بورخا إيلجليس يرتقى أعلى من الجميع ويسجل الهدف الأول لريال بيتيس بعد عرضية من هيكتور بيليرين.

بداية المباراة وغير مذاعة عربيا