مباشر نهائي كأس إسبانيا - ريال بيتيس (1) - (1) فالنسيا.. مشاركة خواكين ورقم قياسي يتحطم
السبت، 23 أبريل 2022 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراة ريال بيتيس وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.
تقام المباراة على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.
وحقق فالنسيا اللقب 8 مرات من قبل آخرها 2018-19.
فيما يسعى ريال بيتيس لتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخها وتوج للمرة الأخيرة في 2004-05.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
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ق 86: مشاركة خواكين بدلا من خوانيمي، ليصبح أكبر لاعب يشارك في نهائي كأس ملك إسبانيا بعمر 40 عاما.
ق 78: القائم الأيسر يمنع تسديدة خوانمي من أن تسكن شباك الخفافيش
ق 65: خوانمي لاعب بيتيس يسدد كرة قوية يبعدها الحارس ببراعة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: القائم الأيمن يمنع تسديدة سيرجيو كاناليس بعد مجهود فردي رائع
ق 30: جووووووووووول التعااااااادل.. هوجو دورو ينفرد ويسجل ببراعة من فوق الحارس هدفا لفالنسيا.
ق 21: رأسية من خوانمي لاعب بيتيس دون رقابة داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.
ق 11: جووووول أووووول في اللقاء.. بورخا إيلجليس يرتقى أعلى من الجميع ويسجل الهدف الأول لريال بيتيس بعد عرضية من هيكتور بيليرين.
بداية المباراة وغير مذاعة عربيا