استراحة دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (0)(0) بترو أتليتكو.. نهاية الشوط الأول

السبت، 23 أبريل 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

الأهلي صنداونز

تابع مباشرة مباراة ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب انتهى في أنجولا بفوز بترو أتليتكو بنتيجة 2-1.

نهاية الشوط الأول

ق48: زواني يهدر ركلة الجزاء

ق46: ركلة جزاء لصنداونز

ق44: الحكم يراجع الفيديو

ق30: أفضلية تامة لصنداونز لكن دون خطورة على مرمى ضيفه

ق8: أوووووووووه! شالوليلي يهدر فرصة هائلة بتسديد الكرة فوق العارضة بعد تمريرة زميله الذي قطعها من مدافع بترو أتليتكو

بداية المباراة

صنداونز بترو أتليتكو دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي والرجاء لاعب وفاق سطيف: الأهلي سيد إفريقيا رشيد الطاوسي: إقصاء مر.. وهذا ما تمنيت حدوثه ضد الأهلي إنجاز لم يتحقق منذ عهد جوزيه.. أبرز أرقام مباراة الرجاء والأهلي بعثة الأهلي تصل مصر قادمة من المغرب مهاجم وفاق سطيف لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ نعرف أن الإياب سيكون في الجزائر.. ولكن علي لطفي: الحضور الجماهيري لم يؤثر علينا.. واللقب لن يخرج من الأهلي حسين الشحات: التأهل أمام الرجاء سنبني عليه كثيرا للمستقبل
أخر الأخبار
مؤتمر فخر الدين بن يوسف: كلنا على قلب رجل واحد لإقصاء مازيمبي 28 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في ألمانيا - بايرن ميونيخ (1) - (0) بوروسيا دورتموند.. جنابري يقص الشريط 29 دقيقة | الدوري الألماني
مؤتمر إيهاب جلال: أتمنى عدالة تحكيمية في مباراتي الأخيرة مع بيراميدز 35 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في إيطاليا - إنتر ميلان (1) - (0) روما.. دومفريس يتقدم 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
شارك في جميع الأهداف.. جيسوس ينفجر ويقود مانشستر سيتي لسحق واتفورد بخماسية 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (0)(0) بترو أتليتكو.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل كلاسيكو ألمانيا - مولر وليفاندوفسكي يقودان بايرن.. ورويس وهالاند في هجوم دورتموند ساعة | الدوري الألماني
مران الزمالك - عودة عبد الله جمعة وعبد الشافي للتدريبات الجماعية ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 2 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 3 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي