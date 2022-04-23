استراحة دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (0)(0) بترو أتليتكو.. نهاية الشوط الأول

تابع مباشرة مباراة ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب انتهى في أنجولا بفوز بترو أتليتكو بنتيجة 2-1.

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نهاية الشوط الأول

ق48: زواني يهدر ركلة الجزاء

ق46: ركلة جزاء لصنداونز

ق44: الحكم يراجع الفيديو

ق30: أفضلية تامة لصنداونز لكن دون خطورة على مرمى ضيفه

ق8: أوووووووووه! شالوليلي يهدر فرصة هائلة بتسديد الكرة فوق العارضة بعد تمريرة زميله الذي قطعها من مدافع بترو أتليتكو

بداية المباراة