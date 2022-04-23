استراحة دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (0)(0) بترو أتليتكو.. نهاية الشوط الأول
السبت، 23 أبريل 2022 - 17:40
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان لقاء الذهاب انتهى في أنجولا بفوز بترو أتليتكو بنتيجة 2-1.
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نهاية الشوط الأول
ق48: زواني يهدر ركلة الجزاء
ق46: ركلة جزاء لصنداونز
ق44: الحكم يراجع الفيديو
ق30: أفضلية تامة لصنداونز لكن دون خطورة على مرمى ضيفه
ق8: أوووووووووه! شالوليلي يهدر فرصة هائلة بتسديد الكرة فوق العارضة بعد تمريرة زميله الذي قطعها من مدافع بترو أتليتكو
بداية المباراة
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