مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (2) - (1) مانشستر يونايتد.. رونالدو جووووووووول

السبت، 23 أبريل 2022 - 13:13

كتب : FilGoal

احتفال نونو تافاريس بهدفه مع أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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ق39: تسديدة قوية من النني حولها دي خيا لركلة ركنية.

ق34: جووووووووول رونالدو يقلص النتيجة بهدف أول ليونايتد.

ق32: جووووووووووول ثااااان صحيح تلك المرة لأرسنال عن طريق ساكا من ركلة جزاء.

ق28: إلغاء هدف سجله نكيتياه لأرسنال بداعي التسلل لكن هناك ضربة جزاء من تيليس على ساكا بعد إعاقته وبالتالي ركلة جزاء لأرسنال.

ق27: جوووووووووول ثااااااان نكيتياه يسجل الهدف الثاني لأرسنال.إثر انفراد تام من داخل منطقة الجزاء.

ق25: دي خيا يتألق أمام انفراد تام من نكيتياه ويحرمه من هدف محقق.

ق24: العااارضة تحرم يونايتد من التعادل بعد تسديدة قوية من دالوت.

ق11: خطأ فادح من رامسديل حارس أرسنال في تمرير الكرة استخلصها مكتوميناي ومررها إلى برونو لكن تسديدة الأخير ذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق7: رأسية من مكتوميناي مرت بجوار مرمى أرسنال بقليل.

ق6: تسديدة من إيلانجا تصدى لها رامسديل.

ق3: جوووول أووول لأرسنال عن طريق نونو تافاريس بعد تسديدة من ساكا ارتدت من دي خيا وجدها تافاريس ليسدد بسهولة في الشباك.

انطلاق المباراة.

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