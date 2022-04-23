مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (2) - (1) مانشستر يونايتد.. رونالدو جووووووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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ق39: تسديدة قوية من النني حولها دي خيا لركلة ركنية.

ق34: جووووووووول رونالدو يقلص النتيجة بهدف أول ليونايتد.

ق32: جووووووووووول ثااااان صحيح تلك المرة لأرسنال عن طريق ساكا من ركلة جزاء.

ق28: إلغاء هدف سجله نكيتياه لأرسنال بداعي التسلل لكن هناك ضربة جزاء من تيليس على ساكا بعد إعاقته وبالتالي ركلة جزاء لأرسنال.

ق27: جوووووووووول ثااااااان نكيتياه يسجل الهدف الثاني لأرسنال.إثر انفراد تام من داخل منطقة الجزاء.

ق25: دي خيا يتألق أمام انفراد تام من نكيتياه ويحرمه من هدف محقق.

ق24: العااارضة تحرم يونايتد من التعادل بعد تسديدة قوية من دالوت.

ق11: خطأ فادح من رامسديل حارس أرسنال في تمرير الكرة استخلصها مكتوميناي ومررها إلى برونو لكن تسديدة الأخير ذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق7: رأسية من مكتوميناي مرت بجوار مرمى أرسنال بقليل.

ق6: تسديدة من إيلانجا تصدى لها رامسديل.

ق3: جوووول أووول لأرسنال عن طريق نونو تافاريس بعد تسديدة من ساكا ارتدت من دي خيا وجدها تافاريس ليسدد بسهولة في الشباك.

انطلاق المباراة.