انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (3) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار المدفعجية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار أرسنال بثلاثة أهداف لهدف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق71: جووووول شاكا يسجل الهدف الثالث لأرسنال بتسديدة قوية بعد تمريرة من النني.

ق63: القائم الأيسر يحرم دالوت من هدف ثان ليونايتد.

ق60: هدف ثان ليونايتد من رونالدو تم إلغائه بداعي التسلل.

ق57: برونو يهدر ركلة جزاء ليونايتد بعدما ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر.

ق55: ركلة جزاء ليونايتد بداعي لمسة يد على نونو تافاريس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين لهدف.

ق45+1: تسديدة قوية من تيليس تصدى لها رامسديل وذهبت لركلة ركنية.

ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: تسديدة قوية من النني حولها دي خيا لركلة ركنية.

ق34: جووووووووول رونالدو يقلص النتيجة بهدف أول ليونايتد.

ق32: جووووووووووول ثااااان صحيح تلك المرة لأرسنال عن طريق ساكا من ركلة جزاء.

ق28: إلغاء هدف سجله نكيتياه لأرسنال بداعي التسلل لكن هناك ضربة جزاء من تيليس على ساكا بعد إعاقته وبالتالي ركلة جزاء لأرسنال.

ق27: جوووووووووول ثااااااان نكيتياه يسجل الهدف الثاني لأرسنال.إثر انفراد تام من داخل منطقة الجزاء.

ق25: دي خيا يتألق أمام انفراد تام من نكيتياه ويحرمه من هدف محقق.

ق24: العااارضة تحرم يونايتد من التعادل بعد تسديدة قوية من دالوت.

ق11: خطأ فادح من رامسديل حارس أرسنال في تمرير الكرة استخلصها مكتوميناي ومررها إلى برونو لكن تسديدة الأخير ذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق7: رأسية من مكتوميناي مرت بجوار مرمى أرسنال بقليل.

ق6: تسديدة من إيلانجا تصدى لها رامسديل.

ق3: جوووول أووول لأرسنال عن طريق نونو تافاريس بعد تسديدة من ساكا ارتدت من دي خيا وجدها تافاريس ليسدد بسهولة في الشباك.

انطلاق المباراة.