قمصان: سنستفيد من درس مباراة الرجاء أمام وفاق سطيف في نصف النهائي

السبت، 23 أبريل 2022 - 02:58

كتب : FilGoal

سامي قمصان - الأهلي

أوضح سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي أن الفريق سيستفيد من درس مباراة الذهاب الرجاء أمام وفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال.

الأهلي فاز ذهابا 2-1 وفي مركب محمد الخامس تعادل بنتيجة 1-1 وحصد بطاقة التأهل على الرجاء بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وقال سامي قمصان عبر قناة الأهلي الرسمية: "مباراة عصيبة جدا، قدمنا مجهودا وإصرارا كبيرا، وظهرت شخصية الأهلي في محطمة مهمة، والآن لدينا تحدي أكبر في المربع الذهبي".

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وأضاف "موسيماني يتحدث عن سيناريوهات المباراة المتوقعة في المحاضرة والتمارين قبل كل مباراة، اللاعبون كانوا في الموعد وأشكرهم على الروح".

وواصل "وعدنا الجماهير بتقديم أقصى ما لدينا هو ما حدث اليوم واعتقد أن جماهير الأهلي سعيدة بالأداء والروح، والتحدي الأكبر لنا الفوز باللقب".

وتابع "البطل يلعب في كل الظروف المتاحة، الأجواء كانت حماسية من قبل الإفطار ونلعب تحت ضغط بشكل جيد".

وعن مواجهة نصف النهائي أجاب قائلا: "لم نُجهز بعد لمواجهة وفاق سطيف وسنستفيد من درس مباراة الرجاء خاصة أننا سنلعب على أرضنا في الذهاب".

وأتم "نريد إهداء البطولة الثالثة على التوالي والتي ستكون الأولى في تاريخ القارة للجماهير".

الأهلي وضع قدمه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 18 في تاريخه كرقم قياسي في تاريخ البطولة، وللمرة الثالثة على التوالي.

الأهلي سيواجه وفاق سطيف في نصف نهائي المسابقة، بعدما تفوق الفريق الجزائري على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

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