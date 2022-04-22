مباشر طريق الأهلي – الترجي (0)-(1) وفاق سطيف.. حارس الضيوف يتألق

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

وفاق سطيف - الترجي - الصور من موقع كاف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ق. 57 سفيان يتألق مجددا. عرضية قابلها الهوني بلمسى تألق سفيان في إبعادها.

ق. 54 أوووه عرضية قابلها بن حمودة برأسية وسفيان خيداريا يتألق بتصد رائع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 فرصة جديدة للوفاق. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها بن رياض برأسية بعيدة عن المرمى.

ق. 20 جووووول أوووول. تمريرة رائعة من رياض بن عياد، وعبد المؤمن جابو يراوغ الحارس ويسجل في المرمى الخالي.

ق. 19 فرصة للوفاق. عرضية من رياض بن عياد قابلها أحمد كندوسي برأسية فوق المرمى من على حدود الست ياردات.

ق. 15 ركنية للترجي قابلها بن حمودة برأسية بجانب المرمى.

ق. 4 فرصة للترجي. عرضية قابلها بن حمودة برأسية بجانب المرمى.

ق. 2 تصويبة أولى للترجي يتصدى لها الحارس بصعوبة.

بداية اللقاء

الترجي دوري أبطال إفريقيا وفاق سطيف طريق الأهلي
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