مباشر طريق الأهلي – الترجي (0)-(1) وفاق سطيف.. جووول أووول

تشكيل الرجاء - أحداد يقود الهجوم أمام الأهلي.. وتغييران على تشكيل الذهاب

مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر الوصول للملعب لتقييم الموقف قبل لقاء الرجاء