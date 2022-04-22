مباشر طريق الأهلي – الترجي (0)-(1) وفاق سطيف.. جووول أووول

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

وفاق سطيف - الترجي - الصور من موقع كاف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ق. 20 جووووول أوووول. عبد المؤمن جابو يراوغ الحارس ويسجل في المرمى الخالي.

ق. 8 عرضية قابلها أحمد كندوسي برأسية فوق المرمى.

ق. 4 عرضية قابلها بن حمودة برأسية بجانب المرمى.

ق. 2 تصويبة أولى للترجي يتصدى لها الحارس بصعوبة.

بداية اللقاء

الترجي دوري أبطال إفريقيا وفاق سطيف طريق الأهلي
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