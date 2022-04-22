مباشر نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 15-14 (0) الزمالك.. فارق نقطة في شوط مثير

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الأهلي - كرة طائرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف كأس مصر للكرة الطائرة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

وتقام المباريات بنظام Best of 3 من يفز منهما في مبارتين سيحسم اللقب لصالحه.

وكان الزمالك فد حسم لقب الدوري لصالحه بالفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.

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تقام المباراة الثانية غدا السبت وفي حال التعادل تقام مباراة فاصلة يوم الأحد.

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وقت مستقطع في شوط مشتعل

والفارق يعود إلى نقطة واحدة.. 15-14

الزمالك يقلص الفارق مرة أخرى.. 15-13

الفارق يزداد إلى 3 نقاط.. 15-12

الأهلي يسترد فارق النقطتين 14-12

الزمالك يعود من الوقت المستقطع ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة.. 13-12

وقت مستقطع

الفارق يتسع إلى 3 نقاط.. 13-10 للاهلي

وأخيرا فارق نقطتين في المباراة.. 12-10 للأهلي

الأهلي يتقدم للمرة الأولى 11-10

سيناريو متكرر حتى الآن.. الزمالك يتقدم بنقطة ثم يتعادل الأهلي

والأهلي يتعادل مجددا 10-10

وكالعادة الأهلي يتعادل ثم يتقدم الزمالك.. 10-9

الزمالك يتقدم 9-8

على نفس النسق.. 8-8

الأهلي يتعادل مرة أخرى 7-7

الزمالك يتقدم 7-6

الأهلي يتعادل 6-6

الزمالك يتقدم من جديد.. 6-5

الأهلي يتعادل مرة أخرى 5-5

الزمالك يسترد التقدم 5-4

الأهلي يتعادل مجددا 4-4

السجال مستمر.. 4-3 للزمالك

النتيجة 3-2 لصالح الزمالك

الزمالك يتقدم 2-1

بداية المباراة

الأهلي الزمالك كرة طائرة نهائي كأس مصر للكرة الطائرة
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