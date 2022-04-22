مباشر نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 2-2 (1) الزمالك.. عودة السجال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف كأس مصر للكرة الطائرة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

وتقام المباريات بنظام Best of 3 من يفز منهما في مبارتين سيحسم اللقب لصالحه.

وكان الزمالك فد حسم لقب الدوري لصالحه بالفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.

تقام المباراة الثانية غدا السبت وفي حال التعادل تقام مباراة فاصلة يوم الأحد.

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والزمالك يتعادل 2-2

الأهلي يتقدم 2-1

الأهلي يتعادل 1-1

الزمالك يتقدم 1-0

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 25-22 لصالح الزمالك

الأهلي يواصل المحاولة.. 24-22

الزمالك يبتعد بفارق 3 نقاط.. 24-21.. نقطة للفوز بالشوط الأول

الزمالك متقدم 22-21

الأهلي يقلص الفارق 21-20

للمرة الأولى يتقدم الزمالك بفارق نقطتين.. 21-19

الزمالك يتقدم 20-19

وأخيرا الزمالك يتعادل.. 19-19.. أول تعادل منذ أن كانت النتيجة 10-10

الزمالك يقلص الفارق إلى نقطة مرة أخرى.. 19-18

الأهلي يبتعد بفارق 3 نقاط.. 19-16

الزمالك يقلصه مجددا 17-16

الأهلي يوسع الفارق مجددا 17-15

الزمالك يقلص الفارق 16-15

الأهلي متقدم بفارق نقطتين 16-14

وقت مستقطع في شوط مشتعل

والفارق يعود إلى نقطة واحدة.. 15-14

الزمالك يقلص الفارق مرة أخرى.. 15-13

الفارق يزداد إلى 3 نقاط.. 15-12

الأهلي يسترد فارق النقطتين 14-12

الزمالك يعود من الوقت المستقطع ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة.. 13-12

وقت مستقطع

الفارق يتسع إلى 3 نقاط.. 13-10 للاهلي

وأخيرا فارق نقطتين في المباراة.. 12-10 للأهلي

الأهلي يتقدم للمرة الأولى 11-10

سيناريو متكرر حتى الآن.. الزمالك يتقدم بنقطة ثم يتعادل الأهلي

والأهلي يتعادل مجددا 10-10

وكالعادة الأهلي يتعادل ثم يتقدم الزمالك.. 10-9

الزمالك يتقدم 9-8

على نفس النسق.. 8-8

الأهلي يتعادل مرة أخرى 7-7

الزمالك يتقدم 7-6

الأهلي يتعادل 6-6

الزمالك يتقدم من جديد.. 6-5

الأهلي يتعادل مرة أخرى 5-5

الزمالك يسترد التقدم 5-4

الأهلي يتعادل مجددا 4-4

السجال مستمر.. 4-3 للزمالك

النتيجة 3-2 لصالح الزمالك

الزمالك يتقدم 2-1

بداية المباراة