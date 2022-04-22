انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

وتقام المباريات بنظام Best of 3 من يفز منهما في مبارتين سيحسم اللقب لصالحه.

وكان الزمالك فد حسم لقب الدوري لصالحه بالفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.

تقام المباراة الثانية غدا السبت وفي حال التعادل تقام مباراة فاصلة يوم الأحد.

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نهاية الشوط الثالث 25-21 لصالح الزمالك.. 3-0 في مجموع الأشواط

الأهلي يتشبث بما تبقى (24-21)

الزمالك يصل بالفارق إلى 4 نقاط (24-20).. نقطة واحدة لحسم المباراة

الزمالك يقترب من حسم الشوط 23-20

الزمالك يعمق تقدمه 22-20

الزمالك يقلب الطاولة ويتقدم 21-20

الأهلي متقدم 18-15

الزمالك يقلص الفارق 17-13

وقت مستقطع

الفارق يتسع إلى 5 نقاط (17-12)

الأهلي يوسع الفارق إلى 4 نقاط (15-11)

الأهلي متقدم 13-11

الزمالك يقلص من جديد 12-10

الأهلي يسترد فارق 3 نقاط.. 12-9

الزمالك يقلص الفارق 11-9

الأهلي يتقدم 11-8

الزمالك يتعادل 8-8

الزمالك يقلص الفارق 8-7

الأهلي يبتعد 8-6

الأهلي يتقدم 6-5

الزمالك يتقدم 3-2

الزمالك يتقدم والأهلي يتعادل 1-1

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني 34-32 لصالح الزمالك

الزمالك يحسم الشوط بنتيجة 34-32

الزمالك يتعادل مجددا.. 32-32 في شوط مثير للغاية

الأهلي يتقدم 32-31

والزمالك يتعادل 31-31

الأهلي يتقدم 31-30

تعادل جديد 30-30

الزمالك يتقدم والأهلي يتعادل 29-29

الزمالك يتقدم ثم تعادل جديد 28-28

الزمالك يتعادل 27-27

الأهلي يسترد التقدم 27-26

الزمالك يتعادل 26-26

الأهلي يتعادل ثم يتقدم 26-25

الزمالك يتقدم 25-24

الأهلي يتعادل.. 24-24

الزمالك متقدم 24-23.. شوط على صفيح ساخن

الأهلي يواصل التشبث بالشوط.. 23-21

الأهلي يقلص الفارق 23-19

فارق 5 نقاط للمرة الأولى.. 23-18

الزمالك يعيد الفارق إلى 4 (22-18)

الزمالك يسترد الفارق 21-18

الأهلي يقلص الفارق 20-18

وقت مستقطع

الزمالك يسترد الفارق 20-17

الأهلي يقلص الفارق 19-17

الزمالك يحافظ على الفارق 19-16

والزمالك يوسعه من جديد 18-15

الأهلي يقلص الفارق 17-15

الزمالك يتفوق بفارق 3 نقاط 16-13

الأهلي يقلص الفارق 14-13

الأبيض يوسع الفارق إلى نقطتين 13-11

الزمالك يتقدم من جديد 12-11

الأهلي يتعادل 11-11

وقت مستقطع

الأهلي يقلص الفارق إلى نقطة وحيدة.. 11-10

الأهلي يقلص الفارق بنقطتين متتاليتين 11-9

الزمالك يسترد فارق النقاط الأربع 11-7

الأهلي يقلص الفارق 10-7

الفارق لا يزال كما هو.. 10-6 لصالح الزمالك

الزمالك يعمق تفوقه إلى فارق 4 نقاط للمرة الأولى في المباراة.. 9-5

الزمالك يواصل التمسك بفارق النقاط الثلاث 8-5

الأهلي يقلص الفارق مرة أخرى 7-5

الزمالك يعيد الفارق إلى 3 نقاط مرة أخرى.. 7-4

الأهلي يقلصه 6-4

الزمالك يحافظ على الفارق 6-3

وقت مستقطع

الزمالك يوسع الفارق 5-2

الزمالك يتفوق بنقطتين 4-2

والزمالك يتعادل 2-2

الأهلي يتقدم 2-1

الأهلي يتعادل 1-1

الزمالك يتقدم 1-0

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 25-22 لصالح الزمالك

الأهلي يواصل المحاولة.. 24-22

الزمالك يبتعد بفارق 3 نقاط.. 24-21.. نقطة للفوز بالشوط الأول

الزمالك متقدم 22-21

الأهلي يقلص الفارق 21-20

للمرة الأولى يتقدم الزمالك بفارق نقطتين.. 21-19

الزمالك يتقدم 20-19

وأخيرا الزمالك يتعادل.. 19-19.. أول تعادل منذ أن كانت النتيجة 10-10

الزمالك يقلص الفارق إلى نقطة مرة أخرى.. 19-18

الأهلي يبتعد بفارق 3 نقاط.. 19-16

الزمالك يقلصه مجددا 17-16

الأهلي يوسع الفارق مجددا 17-15

الزمالك يقلص الفارق 16-15

الأهلي متقدم بفارق نقطتين 16-14

وقت مستقطع في شوط مشتعل

والفارق يعود إلى نقطة واحدة.. 15-14

الزمالك يقلص الفارق مرة أخرى.. 15-13

الفارق يزداد إلى 3 نقاط.. 15-12

الأهلي يسترد فارق النقطتين 14-12

الزمالك يعود من الوقت المستقطع ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة.. 13-12

وقت مستقطع

الفارق يتسع إلى 3 نقاط.. 13-10 للاهلي

وأخيرا فارق نقطتين في المباراة.. 12-10 للأهلي

الأهلي يتقدم للمرة الأولى 11-10

سيناريو متكرر حتى الآن.. الزمالك يتقدم بنقطة ثم يتعادل الأهلي

والأهلي يتعادل مجددا 10-10

وكالعادة الأهلي يتعادل ثم يتقدم الزمالك.. 10-9

الزمالك يتقدم 9-8

على نفس النسق.. 8-8

الأهلي يتعادل مرة أخرى 7-7

الزمالك يتقدم 7-6

الأهلي يتعادل 6-6

الزمالك يتقدم من جديد.. 6-5

الأهلي يتعادل مرة أخرى 5-5

الزمالك يسترد التقدم 5-4

الأهلي يتعادل مجددا 4-4

السجال مستمر.. 4-3 للزمالك

النتيجة 3-2 لصالح الزمالك

الزمالك يتقدم 2-1

بداية المباراة