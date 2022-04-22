مباشر نصف نهائي دوري سوبر السلة - الأهلي (40) - (27) الجزيرة.. بداية الربع الثالث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.

وتقام المباريات بنظام Best of 5 من يفز منهما في 3 مباريات سيحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.

وكان الاتحاد قد فاز على الزمالك في اللقاء الأول بنتيجة 97-53.

وستجري المباراة الثانية يوم الأحد.

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بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي 40-27

التقدم للأهلي 40-27

الفارق 12 نقطة.. الأهلي متقدم 39-27

الأهلي متقدم بنتيجة 37-26.. فارق 11 نقطة

الجزيرة يقلص الفارق 33-22

الفارق يزداد للأحمر 33-19

الأهلي يوسع الفارق مرة أخرى 30-19

الجزيرة يقلص الفارق 27-19

الأهلي يتقدم 27-16

وقت مستقطع.. النتيجة 24-15 لصالح الأهلي

الأهلي متقدم بنتيجة 22-15

الأهلي يتقدم 19-12

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 13-12

الأهلي متقدم 13-12

الجزيرة يقلص الفارق 11-10 بالرميات الحرة

الأهلي متفوق بنتيجة 11-8

الأهلي يستعيد تقدمه 5-4

الجزيرة يسترد التقدم 4-3 بالرميات الحرة

الأهلي يتقدم 3-2

الجزيرة يتقدم 2-0

بداية المباراة