مباشر نصف نهائي دوري سوبر السلة - الأهلي (40) - (27) الجزيرة.. بداية الربع الثالث
الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.
وتقام المباريات بنظام Best of 5 من يفز منهما في 3 مباريات سيحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.
وكان الاتحاد قد فاز على الزمالك في اللقاء الأول بنتيجة 97-53.
وستجري المباراة الثانية يوم الأحد.
------
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي 40-27
التقدم للأهلي 40-27
الفارق 12 نقطة.. الأهلي متقدم 39-27
الأهلي متقدم بنتيجة 37-26.. فارق 11 نقطة
الجزيرة يقلص الفارق 33-22
الفارق يزداد للأحمر 33-19
الأهلي يوسع الفارق مرة أخرى 30-19
الجزيرة يقلص الفارق 27-19
الأهلي يتقدم 27-16
وقت مستقطع.. النتيجة 24-15 لصالح الأهلي
الأهلي متقدم بنتيجة 22-15
الأهلي يتقدم 19-12
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 13-12
الأهلي متقدم 13-12
الجزيرة يقلص الفارق 11-10 بالرميات الحرة
الأهلي متفوق بنتيجة 11-8
الأهلي يستعيد تقدمه 5-4
الجزيرة يسترد التقدم 4-3 بالرميات الحرة
الأهلي يتقدم 3-2
الجزيرة يتقدم 2-0
بداية المباراة