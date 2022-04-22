مباشر في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. المدافع يشتت من على الخط

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:18

كتب : FilGoal

محمد هاني مع الأهلي أمام الرجاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الرجاء المغربي والأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

الأهلي تفوق ذهابا بنتيجة 2-1، ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل حصد بطاقة التأهل.

فيما فوز الرجاء بفارق هدف أو أكثر يعني تأهل الفريق البيضاوي للمربع الذهبي.

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الفائز من المباراة سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 90+1: المدافع يشتت من على خط المرمى

ق 86: مقصية من أحداد تمر بجوار القائم

ق 83: زكريا الهبطي يسدد كرة قوية يبعدها الشناوي بأطراف إصابعه

ق 81: تغيير أخير للأهلي بمشاركة صلاح محسن بدلا من بيرسي تاو

ق 73: محمد شريف وأحمد حمدي عبد القادر يشاركان بدلا من طاهر ومحمد عبد المنعم

ق 67: إنذار لمحمد عبد المنعم بداعي الاعتراض على قرار الحكم

ق 65: الشناوي يتصدى ببراعة

ق 59: بطاقة صفراء لياسر إبراهيم

ق 56: تغيير أول بخروج حسين الشحات ومشاركة أيمن أشرف

ق 54: تمهيد من حميد أحداد برأسية للكرة إلى نجوما خارج المنطقة وتسديدة قوية بعيدة

ق 50: بينية من حسين الشحات وبيرسي تاو ينفرد ويراوغ الحارس ويسدد كرة ضعيفة يبعدها الدفاع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: إلياس الحداد ورأسية عقب ركلة ثابتة نفذها محسن متولى لكن بعيدة عن مرمى الشناوي.

ق 44: جووووووووووووووووول.. ركنية من علي معلول ورأسية من عبد المنعم تسكن الشباك.

ق 38: هدوء وانحسار اللعب في منتصف الملعب دون خطورة

ق 27: تسديدة من عمرو السولية من خارج المنطقة يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 22: تسديدة أرضية ضعيفة من حسين الشحات يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 17: الحارس يتصدى لركلة جزاء معلول

ق 14: ركلة جزاء للأهلي عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق 11: مطالبات من الأهلي بركلة جزاء لحسين الشحات

ق 7: بينية في عمق دفاع الأهلي وتسديدة من أحداد تمر بعيدة عن مرمى الشناوي.

ق 6: عرضية من طاهر ورأسية من ديانج من داخل المنطقة تمر أعلى المرمى.

ق 4: هدف أول للرجاء.. خطأ من ديانج أمام منطقة الجزاء تصل للجهة اليسرى وعرضية يودعها فابريس نجوما برأسية.

بداية المباراة

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
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