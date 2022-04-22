مباشر في إفريقيا - الأهلي (0) (1) الرجاء.. الزينتي يتصدى

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:18

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - محمد شريف - محمد محمود - الأهلي في المغرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الرجاء المغربي والأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

الأهلي تفوق ذهابا بنتيجة 2-1، ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل حصد بطاقة التأهل.

فيما فوز الرجاء بفارق هدف أو أكثر يعني تأهل الفريق البيضاوي للمربع الذهبي.

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الفائز من المباراة سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 22: تسديدة أرضية ضعيفة من حسين الشحات يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 17: الحارس يتصدى لركلة جزاء معلول

ق 14: ركلة جزاء للأهلي عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق 11: مطالبات من الأهلي بركلة جزاء لحسين الشحات

ق 7: بينية في عمق دفاع الأهلي وتسديدة من أحداد تمر بعيدة عن مرمى الشناوي.

ق 6: عرضية من طاهر ورأسية من ديانج من داخل المنطقة تمر أعلى المرمى.

ق 4: هدف أول للرجاء.. خطأ من ديانج أمام منطقة الجزاء تصل للجهة اليسرى وعرضية يودعها فابريس نجوما برأسية.

بداية المباراة

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
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