مباشر في إفريقيا - الأهلي (0) (1) الرجاء.. الزينتي يتصدى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الرجاء المغربي والأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

الأهلي تفوق ذهابا بنتيجة 2-1، ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل حصد بطاقة التأهل.

فيما فوز الرجاء بفارق هدف أو أكثر يعني تأهل الفريق البيضاوي للمربع الذهبي.

الفائز من المباراة سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 22: تسديدة أرضية ضعيفة من حسين الشحات يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 17: الحارس يتصدى لركلة جزاء معلول

ق 14: ركلة جزاء للأهلي عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق 11: مطالبات من الأهلي بركلة جزاء لحسين الشحات

ق 7: بينية في عمق دفاع الأهلي وتسديدة من أحداد تمر بعيدة عن مرمى الشناوي.

ق 6: عرضية من طاهر ورأسية من ديانج من داخل المنطقة تمر أعلى المرمى.

ق 4: هدف أول للرجاء.. خطأ من ديانج أمام منطقة الجزاء تصل للجهة اليسرى وعرضية يودعها فابريس نجوما برأسية.

بداية المباراة