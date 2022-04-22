مباشر في إفريقيا - الأهلي يواجه الرجاء.. بعض المقذوفات تطال لاعبي الأحمر

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:18

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - محمد شريف - محمد محمود - الأهلي في المغرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الرجاء المغربي والأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

الأهلي تفوق ذهابا بنتيجة 2-1، ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل حصد بطاقة التأهل.

فيما فوز الرجاء بفارق هدف أو أكثر يعني تأهل الفريق البيضاوي للمربع الذهبي.

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الفائز من المباراة سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

تبدأ المباراة في الثانية عشر صباح السبت على مركب الخامس في الدار البيضاء.

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بعض المقذوفات من جماهير الرجاء تطال لاعبي الأهلي أثناء تفقد أرض الملعب قبل عملية الإحماء

لاعبو الأهلي يتفقدون ملعب محمد الخامس قبل إجراء عملية الإحماء

امتلاء ملعب محمد الخامس بكامل سعته الجماهيرية قبل انطلاق المباراة.

طالع تشكيل الرجاء من هنــــــــــــــــــــا

معلول وطاهر أساسيان.. طالع تشكيل الأهلي من هنــــــــــــــــا

بعثة الأهلي تصل إلى الملعب قبل ساعة ونصف على انطلاق المباراة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "بعثة الأهلي تنتظر الوصول لملعب المباراة من أجل تقييم الموقف". (طالع التفاصيل)

فوضى كبيرة في دخول جماهير الرجاء لمركب محمد الخامس بحسب موقع "هسبورت" المغربي. (التفاصيل من هنــــــــا)

اتهامات لشركة "كازا إيفنت" المسؤولة عن التنظيم في حالة الارتباك السائدة أمام أبواب الملعب قبل مواجهة الأهلي.

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حافلة الأهلي تتحرك من فندق الإقامة إلى ملعب محمد الخامس.

بدر بانون مع لاعبي الأهلي قبل ساعات من مباراة الرجاء المغربي في دوري الأبطال.

جماهير الرجاء تمليء مدرجات محمد الخامس معقل المباراة مبكرا (الفيديو من موقع البطولة المغربي)

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
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