انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الرجاء المغربي والأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

الأهلي تفوق ذهابا بنتيجة 2-1، ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل حصد بطاقة التأهل.

فيما فوز الرجاء بفارق هدف أو أكثر يعني تأهل الفريق البيضاوي للمربع الذهبي.

الفائز من المباراة سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: المدافع يشتت من على خط المرمى

ق 86: مقصية من أحداد تمر بجوار القائم

ق 83: زكريا الهبطي يسدد كرة قوية يبعدها الشناوي بأطراف إصابعه

ق 81: تغيير أخير للأهلي بمشاركة صلاح محسن بدلا من بيرسي تاو

ق 73: محمد شريف وأحمد حمدي عبد القادر يشاركان بدلا من طاهر ومحمد عبد المنعم

ق 67: إنذار لمحمد عبد المنعم بداعي الاعتراض على قرار الحكم

ق 65: الشناوي يتصدى ببراعة

ق 59: بطاقة صفراء لياسر إبراهيم

ق 56: تغيير أول بخروج حسين الشحات ومشاركة أيمن أشرف

ق 54: تمهيد من حميد أحداد برأسية للكرة إلى نجوما خارج المنطقة وتسديدة قوية بعيدة

ق 50: بينية من حسين الشحات وبيرسي تاو ينفرد ويراوغ الحارس ويسدد كرة ضعيفة يبعدها الدفاع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: إلياس الحداد ورأسية عقب ركلة ثابتة نفذها محسن متولى لكن بعيدة عن مرمى الشناوي.

ق 44: جووووووووووووووووول.. ركنية من علي معلول ورأسية من عبد المنعم تسكن الشباك.

ق 38: هدوء وانحسار اللعب في منتصف الملعب دون خطورة

ق 27: تسديدة من عمرو السولية من خارج المنطقة يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 22: تسديدة أرضية ضعيفة من حسين الشحات يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 17: الحارس يتصدى لركلة جزاء معلول

ق 14: ركلة جزاء للأهلي عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق 11: مطالبات من الأهلي بركلة جزاء لحسين الشحات

ق 7: بينية في عمق دفاع الأهلي وتسديدة من أحداد تمر بعيدة عن مرمى الشناوي.

ق 6: عرضية من طاهر ورأسية من ديانج من داخل المنطقة تمر أعلى المرمى.

ق 4: هدف أول للرجاء.. خطأ من ديانج أمام منطقة الجزاء تصل للجهة اليسرى وعرضية يودعها فابريس نجوما برأسية.

بداية المباراة