تقرير: أراوخو سيجدد لـ برشلونة حتى 2026 بشرط جزائي قدره مليار يورو

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين إن رونالد أراوخو مدافع برشلونة سيمدد عقده مع النادي حتى 2026.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وكتب رومانو في تويتر "لا توجد مشكلة في تمديد عقد أراوخو. الاتفاق تم قبل أسبوعين، توقيع العقد والإعلان مسألة وقت فقط".

وأضاف "العقد سيمتد إلى 2026، بشرط جزائي مليار يورو".

أخبار متعلقة
الجزائر تغير ملعبها قبل تصفيات كأس إفريقيا 2023 تين هاج يجيب.. كيف سيعامل اللاعبين الكبار في مانشستر يونايتد أثلتيك: ماجواير احتياطي أمام أرسنال جريزمان: فرنسا مرشحة للقب كأس العالم مع 3 منتخبات

ويسعى برشلونة للحفاظ على نجمه الذي يمتد عقده الحالي إلى 2023.

ويقضي أراوخو (23 عاما) موسمه الثاني مع الفريق الأول في برشلونة.

مثل النادي في 77 مباراة وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

وشارك أراوخو في 9 مباريات مع منتخب أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022.

برشلونة أراوخو
نرشح لكم
وداعا برشلونة.. أزبليكويتا يجدد تعاقده مع تشيلسي رغبته حسمت انتقاله.. سان جيرمان يضم ريناتو سانشيز الانتصار الأول على برشلونة في الانتقالات.. أثليتك: أزبليكويتا جدد تعاقده مع تشيلسي إيفينينج ستاندرد: برشلونة يعرض أوباميانج ودي يونج وديباي على تشيلسي بعد خروجه من حسابات تين هاج.. أليكس تيليس إلى إشبيلية مانشستر سيتي يعير لاعبه إلى شيفيلد أسوان يكشف عن حقيقة مفاوضاته لضم وليد أزارو سبورت: دورتموند يدخل في صفقة ديباي
أخر الأخبار
ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 37 دقيقة | الكرة المصرية
وداعا برشلونة.. أزبليكويتا يجدد تعاقده مع تشيلسي 49 دقيقة | ميركاتو
سلسلة اللا فوز مستمرة.. سموحة يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 55 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - المصري (0) - (0) طلائع الجيش.. هجوم متبادل 59 دقيقة | الكرة المصرية
عودة إنبي للانتصارات تعطل ابتعاد قطار إيسترن عن مراكز الهبوط ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - أوموتو يقود هجوم المصري.. وخماسي في دفاع طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
حوار في الجول - حسن قداح عن كأس العالم وصراع الأهلي والزمالك وحلم دوري أبطال أوروبا ساعة | كرة يد
رغبته حسمت انتقاله.. سان جيرمان يضم ريناتو سانشيز 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 2 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 3 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه 4 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة