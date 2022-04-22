تقرير: أراوخو سيجدد لـ برشلونة حتى 2026 بشرط جزائي قدره مليار يورو
الجمعة، 22 أبريل 2022 - 18:30
كتب : FilGoal
قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين إن رونالد أراوخو مدافع برشلونة سيمدد عقده مع النادي حتى 2026.
رونالد أراوخو
النادي : برشلونة
وكتب رومانو في تويتر "لا توجد مشكلة في تمديد عقد أراوخو. الاتفاق تم قبل أسبوعين، توقيع العقد والإعلان مسألة وقت فقط".
وأضاف "العقد سيمتد إلى 2026، بشرط جزائي مليار يورو".
ويسعى برشلونة للحفاظ على نجمه الذي يمتد عقده الحالي إلى 2023.
ويقضي أراوخو (23 عاما) موسمه الثاني مع الفريق الأول في برشلونة.
مثل النادي في 77 مباراة وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.
وشارك أراوخو في 9 مباريات مع منتخب أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022.
نرشح لكم
وداعا برشلونة.. أزبليكويتا يجدد تعاقده مع تشيلسي رغبته حسمت انتقاله.. سان جيرمان يضم ريناتو سانشيز الانتصار الأول على برشلونة في الانتقالات.. أثليتك: أزبليكويتا جدد تعاقده مع تشيلسي إيفينينج ستاندرد: برشلونة يعرض أوباميانج ودي يونج وديباي على تشيلسي بعد خروجه من حسابات تين هاج.. أليكس تيليس إلى إشبيلية مانشستر سيتي يعير لاعبه إلى شيفيلد أسوان يكشف عن حقيقة مفاوضاته لضم وليد أزارو سبورت: دورتموند يدخل في صفقة ديباي