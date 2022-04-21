دي خيا: أتطلع للعمل مع تين هاج ولكن الآن نركز على أرسنال الآن

أبدى دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد سعادته بتعيين إريك تين هاج مدربا للفريق، وهو ما تم إعلانه صباح اليوم من النادي بصورة رسمية.

وقال دي خيا في تصريحاته لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "أنا متحمس للغاية باتخاذ النادي للقرار، والآن كلنا نعرف بشأن هذا الأمر".

وأضاف "نعلم ما قدمه مع أياكس، حيث أوشك على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز بالألقاب وطور اللاعبين، لذلك أنا متحمس للغاية".

وأوضح الحارس "أعتقد أنه يلعب كرة قدم جيدة للغاية. الآن يجب أن نركز على المباريات الأخيرة ولكننا نشعر بالحماس حيال ذلك".

وتابع دي خيا "يجب أن نركز على مواجهة أرسنال القادمة ونقاتل لبلوغ المركز الرابع".

وواصل الإسباني "من الجيد أن نعلم أنه (تين هاج) يشاهد المباريات ويفكر فيما يمكن فعله لتغييرنا. أتطلع للعمل معه".

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن تولي تين هاج مسؤولية الفريق اعتبارا من بداية الموسم القادم وحتى صيف 2025.

ويتواجد دي خيا في مانشستر يونايتد منذ 2011، منذ سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للشياطين الحمر الذي اعتزل عام 2013.

وسيكون الهولندي هو سابع مدرب يعمل دي خيا تحت قيادته، بعد فيرجسون وديفيد مويس ولويس فان خال وجوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير ورالف رانجنيك.