رد من الشناوي على "عصبية صحفيي المغرب": لسنا في حرب

رد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على صحفي مغربي بسبب مقاطعته له وسؤاله حول خوف لاعبي المارد الأحمر من جماهير الرجاء.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في الدقائق الأولى من صباح يوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مركب محمد الخامس بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين لهدف.

وتحدث الشناوي في المؤتمر الصحفي قائلا: "لا أعرف لماذا تتحدثون كثيرا حول الجمهور، تجعلونني أشعر أننا أتينا لحرب".

واستدرك "نحن أتينا لبلد رائع حيث تم استقبالنا بأفضل شكل ممكن، ولكنكم تتحدثون دائما عن الجمهور، نحن 11 لاعبا ضد 11 في الملعب".

وواصل الشناوي "لن يهبط أحد لأرض الملعب، وإن حدث فهناك مشكلة فيمن هبط أو في التأمين للمباراة".

وقاطعه صحفي مغربي وقال له: "أنتم أيضا في الذهاب تحدثتم عن الجمهور".

ورد الشناوي "بعد إذنك أنا أجيب على سؤال زميل لك، لا أعرف لم أنت تتحلى بالعصبية".

وأتم الشناوي "لا أعرف لماذا تتحلون بالعصبية وتتحدثون بحدة نحن نتكلم بهدوء، الموضوع سهل وبسيط أنتم تشعرون بالعصبية وهذه ليست أول مرة لنا نخوض مباراة أمام الجمهور ونتمنى اللعب أمامهم".