مصدر من كاف يوضح لـ في الجول المهلة الممنوحة للمنتخبات لتحديد ملاعبها في تصفيات إفريقيا

الخميس، 21 أبريل 2022 - 20:53

كتب : محمد عبد العظيم

كأس الأمم الإفريقية 2021 - الصور من موقع كاف الرسمي

أعطى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منح مهلة للاتحادات المحلية حتى الـ29 من شهر أبريل الجاري لتحديد ملاعب المنتخبات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكشف مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "منحنا الاتحادات المحلية فرصة حتى 29 ابريل لتحديد ملعب كل منتخب في التصفيات".

وأكمل "وذلك قبل أن تبدأ لجنة التراخيص عملها بفحص الملاعب ومعرفة الملاعب التي يتوافر فيها كل الاشتراطات لاستضافة المباريات".

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وأتم المصدر حديثه "تم تحديد ملعب رئيسي لكل منتخب من خلال لجنة التراخيص بشكل مبدئي لكن طالبنا من الاتحادات الاستقرار على ملعب نهائي قبل التاريخ المحدد".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من مالاوي وغينيا وإثيوبيا.

وتقام كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار في صيف العام المقبل.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق مواعيد التصفيات للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار في صيف عام 2023.

وأوضح كاف أن أول جولتين من التصفيات ستجريان في أول أسبوعين من يونيو المقبل.

بينما الجولة 3 و4 ستجريان في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

وآخر جولتين في نهاية مارس 2023.

كأس أمم إفريقيا مصر تصفيات كأس أمم إفريقيا
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