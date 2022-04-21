الشرطة تتدخل بعد بلاغ هاري ماجواير بوجود قنبلة في منزله

الخميس، 21 أبريل 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

تلقى هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد تهديدا بوجود قنبلة في منزله وأبلغ الشرطة على الفور.

وأجرت شرطة تشيشاير عملية تمشيط لمنزل هاري ماجواير بالكلاب البوليسية وكانت النتيجة لا شيء".

وقال متحدث باسم ماجوير في بيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية تلقى هاري تهديدا خطيرا بوجود قنبلة في منزله".

أخبار متعلقة
النني: الفوز بدربي لندن خارج ملعبنا يستحق أكثر من 3 نقاط بعد مرور 33 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي فابينيو: علينا التركيز على أنفسنا فقط.. ومباراة يونايتد كانت مثالية تأكد غياب مهاجم إيفرتون عن لقاء ليفربول

وأضاف "سلامة عائلته ومن حوله هي الأولوية الأولى لهاري".

وواصل "سيواصل الاستعداد لمباراة مانشستر يونايتد المقبلة بشكل طبيعي، ولن نعلق بأي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي".

يونايتد سيواجه أرسنال يوم السبت في قمة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وأتم المتحدث باسم مدافع منتخب إنجلترا "الشرطة تواصل التحقيق في الأمر".

ماجواير تلقى العديد من صافرات الاستهجان مؤجرا بسبب تراجع مستواه مع فريقه ومنتخب بلاده.

ووصل هذا التهديد بوجود قنبلة في منزله بعدما شارك في خسارة فريقه الثقيلة أمام ليفربول برباعية نظيفة.

هاري ماجواير مانشستر يونايتد ليفربول
نرشح لكم
الصفقة الرابعة.. مالانج سار من تشيلسي إلى موناكو رد فعل النني على قرار أرتيتا برحيل أوباميانج: إنه شجاع للغاية أوين: ما فعله صلاح أكثر شيء أذهلني في عالم كرة القدم ميلنر: أتمنى أن يؤثر نونيز على ليفربول كما فعل فان دايك سكاي: أنظار مانشستر يونايتد تتجه نجو جاكبو تفاؤل في ليفربول بشأن عودة تياجو سكاي: مانشستر سيتي يحسم صفقته الرابعة بسبب التعارض.. نيوكاسل يرتدي قميص الإحماء في مواجهة برايتون
أخر الأخبار
بسبب مصر وأمريكا.. تقارير: الاتحاد المغربي يقرر إقالة خليلوزيتش قبل كأس العالم 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
كلاتنبرج: لن أقبل بأخطاء التحكيم.. نحتاج مديرا للـ VAR وهذه طبيعة عملي مع اليونان 14 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الرابعة.. مالانج سار من تشيلسي إلى موناكو 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر صراع البقاء - المقاولون العرب (0)-(0) الجونة.. تسديدة أولى 38 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - سموحة (0) - (0) فيوتشر.. إنقاذ رائع 38 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد اليد يكرم منتخب الناشئات بعد إنجاز بطولة العالم 44 دقيقة | كرة يد
رد فعل النني على قرار أرتيتا برحيل أوباميانج: إنه شجاع للغاية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوين: ما فعله صلاح أكثر شيء أذهلني في عالم كرة القدم 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري