مدرب الرجاء: أراهن على قتالية اللاعبين أمام الأهلي.. ونتدرب على ركلات الترجيح

يراهن رشيد الطاوسي مدرب الرجاء المغربي على قتالية لاعبيه في المواجهة المرتقبة ضد الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم الجمعة بعدما فاز عليه 2-1 في لقاء الذهاب يوم السبت الماضي بالقاهرة.

وقال الطاوسي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "عندما تكون لديك قتالية اللاعبين التي برهنوا عليها في مباراة الذهاب، فيمكنك تقديم عمل جيد".

وأضاف في مؤتمر صحفي "التخطيط لمباراة الإياب ليس كمواجهة الذهاب، الآن سنلعب في ملعبنا، وسنحضر لكل السيناريوهات المحتملة".

وتابع "أمامي عدة طرق للتعرف على طريقة لعب الأهلي، منها مباراة السوبر في قطر، وآخر مباراة لنا معهم في القاهرة، وهذا يكفي لكي نستعد لهم بأفضل طريقة".

وواصل "لاعبو الرجاء في أتم الجاهزية، عكس ما كان عليه الحال في مباراة الذهاب، سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق التأهل، يجب أن نعمل بهدوء وتركيز من أجل الوصول للفوز".

وأكمل "في الاجتماع الفني الذي عقدناه قبل المؤتمر الصحفي، أخبرونا أنه في حال التعادل سنذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح".

وأتم "سنتدرب على ركلات الترجيح جيدا في مران الليلة".

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب في ملعب WE السلام بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي ليدافع عن لقبه الذي حققه الموسمين الماضيين.

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