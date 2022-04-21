رومانو: تين هاج بدأ في اختيار مساعديه في قيادة مانشستر يونايتد

قال صحفي سكاي سبورتس فابريزيو رومانو إن إريك تين هاج المدرب الجديد لمانشستر يونايتد بدأ في ترتيب أوراق جهازه الفني.

وأعلن مانشستر يونايتد عن تعيين إريك تين هاج مدربا للفريق، خلفا للألماني رالف رانجنيك بداية من الموسم المقبل.

وكتب رومانو عبر تويتر: "ميتشل فان دير جاج وافق بالفعل على الانضمام إلى طاقم إريك تين هاج في مانشستر يونايتد.. بينما أجرى ستيف مكلارين محادثة مباشرة معه حول دوره المحتمل".

ويتولى تين هاج صاحب الـ 52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

ويشرف تين هاج على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وتعول إدارة يونايتد على الهولندي لإعادة النادي لسابق عهده، والذي افتقده منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن تدريب الفريق في 2013.