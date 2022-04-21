جوارديولا: لعبنا بشكل استثنائي ضد برايتون.. واللعب في الأبطال ليس طبيعيا انظروا لمن يتنافسون عليه

الخميس، 21 أبريل 2022 - 00:08

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا مانشستر سيتي

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلاعبيه عقب الفوز على برايتون بثلاثية دون رد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا عقب المباراة قائلا: "كان اختبارا جيدا لنا ولعبنا بشكل استثنائي ولهذا فزنا بالمباراة".

وواصل "لم نجعل برايتون يلعبون بشكل جيد ويستغلون إمكانياتهم، وفي الشوط الثاني وجدنا الأهداف التي كنا نبحث عنها في الشوط الأول".

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ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه ليفربول.

وعن السباق على لقب المسابقة قال: "الشعور اليوم أننا رقميا سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

واستدرك "الناس سيقولون إن هذا هو الطبيعي ولكن يجب أن تنظر للفرق المدهشة التي تتنافس على التأهل لدوري الأبطال".

وواصل جوارديولا "الآن بالنسبة للدوري الإنجلييزي فنحن لسنا أغبياء ونعرف إن فقدنا نقطتين فليفربول سيكون البطل، وإن فزنا بكل المباريات سنصبح الأبطال".

وأتم "اللاعبون يعرفون ذلك ونحن نعرف أن أمامنا مباريات صعبة وسنحاول اللعب كما لعبنا ضد برايتون وأن نفوز بكل المباريات، وإن فعلنا ذلك سوف نحتفل باللقب وإن لم يحدث سنهنئ ليفربول".

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