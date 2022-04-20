مباشر في الدوري - الجونة (1) (0) سموحة.. جووول أووول

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

مروان حمدي مهاجم سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة وسموحة في الجولة 15 من الدوري المصري.

المباراة تقام على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 65: عمرو سعداوي يسجل هدف التقدم للجونة من ركلة جزاء

ق 64: ركلة جزاء للجونة

ق 49: إسلام طارق يتصدى لركلة جزاء مروان حمدي

ق 48: ضربة جزاء لسموحة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: هدف محقق ضائع للجونة بعد عرضية متوسطة الإرتفاع من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها خالد قمر بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس الهاني سليمان بصعوبة شديدة قبل أن ترتد وتجد متابعة من محمود الشبراوي بتسديدة مباشرة كانت في طريقها لمعانقة الشباك لولا التدخل في الوقت المناسب من المدافع خالد محمد عبد الفتاح وإبعاد الكرة من على خط المرمى تماما.

ق 35: الفيديو يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح الجونة

ق 34: سقوط من محمود الشبراوي لاعب الجونة داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات بإحتساب ركلة جزاء لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب وفي إنتظار تأكيد تقنية الفيديو.

ق 20: لا خطورة حقيقية على مرمى الفريقين

بداية اللقاء

سموحة الجونة في الدوري الدوري المصري
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