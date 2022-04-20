مباشر في الدوري - الجونة (0) (0) سموحة.. بداية اللقاء
الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 21:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة وسموحة في الجولة 15 من الدوري المصري.
المباراة تقام على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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