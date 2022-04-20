مباشر في الدوري - الجونة (0) (0) سموحة.. بداية اللقاء

خبر في الجول - الجونة يحسم مصير رضا شحاتة اليوم.. والأقرب لخلافته حال الرحيل

خبر في الجول - تامر مصطفى يتقدم باستقالته من تدريب مصر للمقاصة

مباراة غيرت مسيرتي - أحمد مجدي.. مواجهة ضد المقاولون منعت رحيلي عن الأهلي