مباشر في الدوري - الجونة (0) (0) سموحة.. بداية اللقاء

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

مروان حمدي مهاجم سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة وسموحة في الجولة 15 من الدوري المصري.

المباراة تقام على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل الدوري - خالد قمر يقود الجونة.. ومروان حمدي أساسي مع سموحة هاني سعيد يعلق على تأجيل مباراتي بيراميدز مع سموحة وفيوتشر قمة إثارة الدوري المصري.. غزل المحلة يهزم الجونة في 10 دقائق نارية خبر في الجول - الجونة يحسم مصير رضا شحاتة اليوم.. والأقرب لخلافته حال الرحيل

--

بداية اللقاء

سموحة الجونة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل الدوري - خالد قمر يقود الجونة.. ومروان حمدي أساسي مع سموحة فيريرا يقرر إراحة لاعبي الزمالك لمدة 48 ساعة خبر في الجول - الجونة يحسم مصير رضا شحاتة اليوم.. والأقرب لخلافته حال الرحيل خبر في الجول - تامر مصطفى يتقدم باستقالته من تدريب مصر للمقاصة مباراة غيرت مسيرتي - أحمد مجدي.. مواجهة ضد المقاولون منعت رحيلي عن الأهلي محمد بسام: حصلت على وعد من طلائع الجيش بالرحيل.. وهذه حقيقة عروض الأهلي والزمالك احتفاليتان في الزمالك بسبب ألقاب الدوري في الألعاب الجماعية محمود علاء يغيب عن مواجهة المصري في الدوري
أخر الأخبار
مانشيني: لا تتوقعوا تغييرات جذرية.. وإنسيني وإيموبيلي لم يعتزلا بعد 14 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر في الدوري - الجونة (0) (0) سموحة.. بداية اللقاء 15 دقيقة | الدوري المصري
رئيس فرنسا: من الأفضل أن نقاتل ليبقى مبابي في فرنسا 27 دقيقة | الدوري الفرنسي
تشكيل الدوري - خالد قمر يقود الجونة.. ومروان حمدي أساسي مع سموحة 37 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس إيطاليا - يوفنتوس (1) (0) فيورنتينا.. جوووووووول أووووووووووول 45 دقيقة | الدوري الإيطالي
اعتذار من مانشستر يونايتد بعد تصرفات جماهيره قبل لقاء ليفربول 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني – أوساسونا (0) - (0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة 50 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2) - (2) أرسنال.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022