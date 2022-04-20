استراحة كأس إيطاليا - يوفنتوس (1) (0) فيورنتينا.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
الفائز من مباراة اليوم سيواجه إنتر ميلان في النهائي يوم 11 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو.
مباراة الذهاب انتهت بفوز يوفنتوس بهدف دون رد على ملعب أرتميو فرانكي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 32: عرضية من الجهة اليسرى والتحام بين الحارس وفلاهوفيتش لتصل إلى بيرنارديكسي الذي سدد على الطائر كرة قوية سكنت الشباك.
ق 29: فلاهوفيتش يهدر انفرادا بغرابة شديدة أمام الحارس
ق 13: تسديدة من فلاهوفيتش من داخل المنطقة يتصدى لها دراجوفسكي
بداية اللقاء
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