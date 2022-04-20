مباشر الدوري الإسباني – أوساسونا (1) - (1) ريال مدريد.. التعادل السريع
الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أوساسونا وريال مدريد التي تقام اليوم الأربعاء في الجولة 33 من الدوري الإسباني في ملعب آل سادار.
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ق32: هدف ثاني لأوساسونا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.
ق13: جووووووووووول التعاااااااااااااااادل سريعا جدا من أوساسونا عن طريق بوديمير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق12: جووووووووووووووول أووووووووول لريال مدريد عن طريق ألابا بعد متابعته عرضية من بنزيمة سددها وارتدت من الحارس وتابعها مجددا بتسديدة في الشباك.
انطلاق المباراة.
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