مباشر الدوري الإسباني – أوساسونا (1) - (1) ريال مدريد.. التعادل السريع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أوساسونا وريال مدريد التي تقام اليوم الأربعاء في الجولة 33 من الدوري الإسباني في ملعب آل سادار.

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ق32: هدف ثاني لأوساسونا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق13: جووووووووووول التعاااااااااااااااادل سريعا جدا من أوساسونا عن طريق بوديمير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق12: جووووووووووووووول أووووووووول لريال مدريد عن طريق ألابا بعد متابعته عرضية من بنزيمة سددها وارتدت من الحارس وتابعها مجددا بتسديدة في الشباك.

انطلاق المباراة.