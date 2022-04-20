مباشر الدوري الإسباني – أوساسونا (1) - (1) ريال مدريد.. التعادل السريع

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أوساسونا وريال مدريد التي تقام اليوم الأربعاء في الجولة 33 من الدوري الإسباني في ملعب آل سادار.

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ق32: هدف ثاني لأوساسونا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق13: جووووووووووول التعاااااااااااااااادل سريعا جدا من أوساسونا عن طريق بوديمير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق12: جووووووووووووووول أووووووووول لريال مدريد عن طريق ألابا بعد متابعته عرضية من بنزيمة سددها وارتدت من الحارس وتابعها مجددا بتسديدة في الشباك.

انطلاق المباراة.

ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني
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