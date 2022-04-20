مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2) - (2) أرسنال.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال

يواجه تشيلسي أرسنال في مباراة مؤجلة من الجولة 25 في الدوري الإنجليزي.

ويدخل تشيلسي المباراة في المركز الثالث بـ 62 نقطة، من أصل 30 مباراة.

أما أرسنال، فيحل خامسا بـ 54 نقطة من 31 مباراة.

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انطلاق الشوط الثاني.. تغيير أول لتشيلسي بخروج كريستنسن ومشاركة تياجو سيلفا

استراحة.. نهاية الشوط الأول المثير

ق45: سميث رو يتلاعب بدفاع تشيلسي ويسدد بجوار مرمى ميندي

ق33: تسديدة قوية من نكيتياه بجوار قائم ميندي

ق32: أي إثارة في ستامفورد بريدج.. عرضية ماسون ماونت تجد إنهاء رائعا من أزبيليكويتا

ق27: إميل سميث رو يا ربااااه بإنهاء رائع لهجمة منظمة.. بدأت بخطورة لتشيلسي ولكن انطلاقة تشاكا الرائعة وتمريرته لأوديجارد الذي يتبادل الكرة ساكا قبل أن يصنع النرويجي هدفا رائعا لأرسنال.

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ق24: ساكا وأي مراوغة ضد ألونسو وتمريرة لنكيتياه الذي يسدد بجوار مرمى ميندي

ق19: تسديدة قوية من ماسون ماونت تخطئ مرمى رامسديل

ق18: تسديدة طائشة من تيمو فيرنر ترتطم بدفاع أرسنال وتسكن شباك رامسديل

ق13: خطأ قاتل من كريستنسن في إعادة الكرة لميندي يضع نكيتياه في موضع انفراد تام والإنجليزي الشاب لا يتوانى في التسجيل.

ق11: تسديدة من لوكاكو بجوار قائم رامسديل

ق7: ميندي يتصدى لأول فرص أرسنال من تسديدة جابرييل

ق4: ماركوس ألونسو كاد يستغل ارتباك دفاع أرسنال في التعامل مع ركنية ولكن تسديدته ترتطم بأقدام مدافعي الجانرز وتخرج لركنية جديدة

انطلاق المباراة

تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي
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