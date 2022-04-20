استراحة الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(0) برايتون.. شوط أول سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة