استراحة الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(0) برايتون.. شوط أول سلبي

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل دربي لندن - النني أساسي مع أرسنال.. ولوكاكو يعود لقيادة تشيلسي تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين ومحرز أساسيان ضد برايتون أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن عودة صلاح للتهديف واكتساح ليفربول ليونايتد

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برايتون
نرشح لكم
اعتذار من مانشستر يونايتد بعد تصرفات جماهيره قبل لقاء ليفربول استراحة الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2) - (2) أرسنال.. انطلاق الشوط الثاني رفض طلب ليفربول بتأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين ومحرز أساسيان ضد برايتون تشكيل دربي لندن - النني أساسي مع أرسنال.. ولوكاكو يعود لقيادة تشيلسي أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن عودة صلاح للتهديف واكتساح ليفربول ليونايتد  شكوك حول لحاق فيرمينو بمواجهة إيفرتون مدرب يونايتد يكشف عدد المباريات التي سيغيب عنها بوجبا
أخر الأخبار
أتليتكو مدريد يتعثر أمام غرناطة بمشاركة أولى لنجل سيميوني 10 دقيقة | الدوري الإسباني
مانشيني: لا تتوقعوا تغييرات جذرية.. وإنسيني وإيموبيلي لم يعتزلا بعد 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر في الدوري - الجونة (0) (0) سموحة.. لا خطورة 37 دقيقة | الدوري المصري
رئيس فرنسا: من الأفضل أن نقاتل ليبقى مبابي في فرنسا 49 دقيقة | الدوري الفرنسي
تشكيل الدوري - خالد قمر يقود الجونة.. ومروان حمدي أساسي مع سموحة 59 دقيقة | الدوري المصري
استراحة كأس إيطاليا - يوفنتوس (1) (0) فيورنتينا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإيطالي
اعتذار من مانشستر يونايتد بعد تصرفات جماهيره قبل لقاء ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني – أوساسونا (1) - (1) ريال مدريد.. التعادل السريع ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022