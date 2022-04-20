 شكوك حول لحاق فيرمينو بمواجهة إيفرتون

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بمباراة دربي الميرسيسايد ضد إيفرتون يوم الأحد.

وغاب البرازيلي عن الفوز الكاسح لليفربول بنتيجة 4-0 على مانشستر يونايتد مساء الثلاثاء، بسبب إصابة في قدمه.

وقال يورجن كلوب مدرب الريدز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "وضع فيرمينو ليس سيئا حقا".

وأضاف "أتمنى أن يكون جاهزا لمباراة إيفرتون في أنفيلد".

ويحل إيفرتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وأكمل المدرب الألماني "كنا قلقين بعض الشيء لكن الفحص الذي خصع له فيرمينو أظهر نتائج جيدة".

وأتم "لا يزال يتألم ولهذا السبب لم يشارك ضد مانشستر يونايتد".

المباراة شهدت عودة النجم المصري محمد صلاح لهز الشباك بعد فترة صيام، إذ سجل هدفين وصنع هدفا.

رصيد صلاح من الأهداف ارتفع إلى 30 هدفا خلال 42 مباراة لعبها هذا الموسم، 22 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول قبل أن يسجل الهدفين الثاني والرابع.

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله ترينت ألكسندر أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ليعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

كما بات أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري للمرة السادسة.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 244 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 59 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.