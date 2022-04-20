مدرب يونايتد يكشف عدد المباريات التي سيغيب عنها بوجبا

أوضح رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد أن بول بوجبا سيغيب عن بعض المباريات الهامة للفريق في الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

النجم الفرنسي خرج في الدقائق الأولى من لقاء ليفربول الذي انتهى بفوز فريق يورجن كلوب برباعية نظيفة.

قال رانجنيك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد تعرض بوجبا لإصابة عضلية في الساق".

وأكمل المدرب الألماني "سيحتاج بول لبعض الوقت للتعافي من هذه الإصابة".

وأضاف "أعتقد أنه سيغيب بسببها عن المباراتين المقبلتين ضد أرسنال وتشيلسي".

قائمة غيابات يونايتد في مباراة الثلاثاء ضمت رافاييل فاران ولوك شاو وفريد وإدينسون كافاني بداعي الإصابة.

فيما غاب كريستيانو رونالدو بعد وفاة نجله أثناء عملية الولادة قبل يوم من المباراة.

المباراة شهدت عودة النجم المصري محمد صلاح لهز الشباك بعد فترة صيام، إذ سجل هدفين وصنع هدفا.

رصيد صلاح من الأهداف ارتفع إلى 30 هدفا خلال 42 مباراة لعبها هذا الموسم، 22 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول قبل أن يسجل الهدفين الثاني والرابع.

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله ترينت ألكسندر أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ليعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

كما بات أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري للمرة السادسة.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 244 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 59 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.