بونو: التجديد لإشبيلية كان قرارا سهلا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

ياسين بونو - بايرن - إشبيلية

تحدث المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية عن الأسباب التي دفعته لتمديد تعاقده مع فريقه الإسباني.

وأعلن إشبيلية تجديد تعاقده مع حارس عرينه لمدة موسم إضافي، أي مستمر حتى 2025.

وقال بونو في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية باستمراري في هذه التجربة مع إشبيلية، وأتمنى أن أواصل تطوري كشخص ورياضي وكحارس وسط هذه المجموعة".

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وأضاف "تمديد العقد لم يكن مسألة صعبة، فهذا النادي طموح للغاية ويجعلك تدرك أنه يمتلك مقومات عالية وحماس بالغ للاستمرار في التطور وتحقيق النتائج المهمة".

وتابع البالغ من العمر 31 عاما "الأجواء في الفريق الأندلسي عائلية دون الإخلال بالجانب الاحترافي".

وكان بونو يتصدر خيارات برشلونة لتدعيم مركز حارس المرمى الصيف المقبل بحسب التقارير بعد مساهمته الواضحة في منافسة إشبيلية على لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

وينافس بونو على جائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني رفقة تيبو كورتوا حارس ريال مدريد عن هذا الموسم.

وانضم اللاعب إلى صفوف إشبيلية في سبتمبر 2020 قادما من جيرونا، في صفقة كلفت النادي 4 مليون يورو فقط.

ومنذ ظهوره بقميص الفريق الأندلسي شارك بونو في 99 مباراة مع إشبيلية، اهتزت شباكه خلالهم في 73 مناسبة وخرج بشباك نظيفة في 50 مباراة.

ويملك حارس مرمى منتخب المغرب في سجله 119 مباراة بالدوري الإسباني تلقى فيها مرماه 130 هدفا، مقابل حفاظه على نظافة شباكه في 47 لقاء.

ياسين بونو المغرب إشبيلية
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