الهزيمة الأكبر في آنفيلد ورقم يتحقق بعد 129 عاما.. أبرز أرقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في آنفيلد أمام مانشستر يونايتد

9 أهداف دون مقابل، هذه كانت نتيجة المواجهتين بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول اكتسح مانشستر يونايتد بالطول والعرض ليفوز في آنفيلد بأربعة أهداف دون رد.

التسعة أهداف التي سجلها ليفربول هي أكبر فارق أهداف لمانشستر يونايتد أمام منافس واحد خلال نفس الموسم منذ فارق الـ11 هدفا امام سندرلاند في 1892-1893.

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الثنائي فيرجل فان دايك وتياجو سجلا رقما قياسيا جديدا، فمنذ موسم 2003-2004 عندما بدأت الإحصائيات نجح لاعبان فقط في لعب أكثر من 100 تمريرة في مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد قبل ان ينجح الثنائي في إضافة اسميهما للقائمة.

هزيمة اليوم هي الأكبر لمانشستر يونايتد أمام ليفربول على ملعب آنفيلد طوال تاريخ البريميرليج.

وخسر رالف رانجنيك مباراته الرابعة أمام يورجن كلوب من أصل 15 مواجهة بين المدربين.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ويعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

المباراة هي الثامنة على التوالي في الدوري الإنجليزي التي لا ينجح مانشستر يونايتد في الفوز فيها على ليفربول.

ويعود الفوز الأخير لمانشستر يونايتد إلى موسم 2017-2018.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ويعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في البريميرليج للمرة السادسة.

وسجل صلاح هدفه الـ30 في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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