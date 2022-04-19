مباشر كرة سلة - الزمالك (17) (22) فاب الكاميروني.. بداية الربع الثاني

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وفاب الكاميروني في بطولة إفريقيا BAL.

وضمن الزمالك حامل اللقب تأهله إلى المرحلة النهائية، إذ أن الفوز يعني تصدره لترتيب مجموعة النيل.

المباراة تبدأ في الحادية عشر مساءً على أون تايم سبورتس 3.

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ق 6: 22-17 لفاب

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: فاب 12-11 الزمالك

ق 5: 8-5 لفاب

بداية اللقاء

الزمالك سلة فاب الكاميروني بطولة إفريقيا لكرة السلة
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