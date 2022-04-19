مباشر كرة سلة - الزمالك يواجه فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وفاب الكاميروني في بطولة إفريقيا BAL.

وضمن الزمالك حامل اللقب تأهله إلى المرحلة النهائية، إذ أن الفوز يعني تصدره لترتيب مجموعة النيل.

المباراة تبدأ في الحادية عشر مساءً على أون تايم سبورتس 3.

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بداية اللقاء بعد قليل

الزمالك سلة فاب الكاميروني بطولة إفريقيا لكرة السلة
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