مباشر في إسبانيا - برشلونة (0)-(1) قادش.. ليديسما يتألق مرة اخرى
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة وقادش في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
ق68. تسديدة قوية من ديمبيلي وليديسما يتألق من جديد
ق60. التغيير الأول لبرشلونة بدخول بيير إيمريك أوباميانج بدلا من ممفيس ديباي
ق47. جووووووول أول لقادش عن طريق لوكاس بيريز بعد متابعته لرأسية تصدى لها تير شتيجن
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38. ليديسما يتألق أمام تسديدة رائعة من ديمبيلي
ق26. لوكاس بيريز يضيه الهدف الأول لقادش بطريقة غريبة أمام المرمى
ق22. تسديدة من ألبا فوق المرمى
ق3. الأول يضيع بعد انطلاقة رائعة من ديمبيلي ولكن ليديسما يتألق
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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