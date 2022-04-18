مباشر في إسبانيا - برشلونة (0)-(0) قادش.. بداية المباراة

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة وقادش في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

بداية المباراة

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بداية المباراة بعد قليل

برشلونة قادش الدوري الإسباني
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