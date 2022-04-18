مباشر في إسبانيا - برشلونة (0)-(0) قادش.. بداية المباراة

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أنشيلوتي: تدريب ميلان؟ سأتحدث عن ذلك عندما أستقيل من ريال مدريد

مدافع ريال مدريد: المنافسة على الدوري الإسباني لم تنته بعد

تسريبات صوتية تورط بيكيه والاتحاد الإسباني في قضية فساد بشأن إقامة السوبر في السعودية

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أنشيلوتي يلوم نفسه ويشيد بلاعبي ريال مدريد بعد الريمونتادا ضد إشبيلية

في الرمق الأخير.. ريال مدريد يتشبث بالدوري ويقلب الطاولة على إشبيلية