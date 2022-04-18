البتسواني جوشوا بوندو حكما لمباراة مازيمبي وبيراميدز.. وجاساما للفيديو

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز X مازيمبي

تلقى نادي بيراميدز، تأكيدًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل على استاد نادي مازيمبي في مدينة لوبومباشي بالكونغو، وهو ملعب من النجيل الصناعي.

ويدير اللقاء الحكم البتسواني جوشوا بوندو، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوسانتوس المساعد الأول، والتشادي إيسا يايا المساعد الثاني، والحكم الرابع دانيل لاريا من غانا.

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ويتولى إدارة تقنية الفيدو في اللقاء، الحكم الجامبي بكاري جاساما، ويساعده سوسي جرانفيل من جنوب إفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، على أن يلتقي المتأهل من بيراميدز ومازيمبي مع المتأهل من المصري ونهضة بركان في الدور نصف النهائي من البطولة.

بيراميدز مازيمبي الكونفدرالية
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