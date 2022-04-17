الكونفدرالية - المصري يتجاوز طرد موسى والجلاصي ويخمد بركان بالفوز 2-1

فاز المصري على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدفين لواحد اليوم الأحد في ملعب برج العرب لحساب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 2021-2022.

وسجل عمرو مرعي للمصري في الدقيقة 11 لكن بركان تعادل سريعا في الدقيقة 17 بواسطة حمزة الركراكي.

لكن تسديدة رائعة من هيثم لعيوني من ركلة حرة سكنت شباك بركان في الدقيقة 83.

وسيجري الإياب يوم 24 إبريل الجاري في المغرب.

تقدم مبكر

خاض المصري المواجهة دون مدربه التونسي معين الشعباني الموقوف بعد طرده في اللقاء الماضي من البطولة ضد مازيمبي.

وسنحت فرصة هائلة للمصري في الدقيقة العاشرة لكن محمد عبد اللطيف "جريندو" سدد الكرة عالية فوق العارضة من مسافة قريبة من المرمى.

وواصل المصري ضغطه المبكر ونال من شباك بركان بهدف عمرو مرعي في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر انفراد بعد تمريرة رائعة بالرأس من حسن علي.

وحصل عمرو مرعي على بطاقة صفراء بعدما خلع قميصه احتفالا بالهدف.

ورد بركان بانطلاقة مميزة لشيدراك موزونجو الذي اخترق منطقة جزاء المصري ومرر كرة أرضية تابعها حمزة الركراكي بسهولة في الدقيقة 17.

وكثرت الالتحامات والأخطاء في الملعب وحصل أحمد شديد قناوي على بطاقة صفراء، وقبل نهاية الشوط الأول أجرى المصري تبديلا اضطراريا بنزول محمد عنتر على حساب حسن علي.

وفي الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني التحم عمرو موسى بقوة ضد يوسف الفحلي لاعب بركان ونال الأول بطاقة صفراء.

لكن الحكم راجع الفيديو وعدل قراره وأشهر بطاقة حمراء لموسى الذي غادر الملعب باكيا وسط اعتراض زملائه على الأول.

واستمرت الالتحامات القوية في المباراة المتعادلة وحصل إلياس الجلاصي لاعب وسط المصري على بطاقة صفراء في الدقيقة 62 بعد التحام ضد عبد الكريم باعدي.

لكن مرة أخرى ذهب الحكم للشاشة المنصوبة خارج الملعب لمراجعة الالتحام، وبعدما تبين له دهس الجلاصي لقدم باعدي بعد سقوط الأخير، عدل قراره ليشهر بطاقة حمراء للاعب المصري.

وغابت الفرص في الشوط الثاني الذي عانى فيه المصري للوصول لمرمى منافسه بسبب طرد لاعبيه.

وأصيب عمرو مرعي ولم يستطع إكمال اللقاء ليغادر الملعب في الدقيقة 79 ويشارك بدلا منه أوستن أموتو.

وحصل أموتو فور دخوله على ركلة حرة من بقعة قريبة من منطقة الجزاء، وتقدم هيثم لعيوني لتسديد الركلة وصوب الكرة رائعة بيسراه لتسكن شباك بركان ليتقدم المصري مرة أخرى في الدقيقة 83.

وحصل لعيوني على بطاقة صفراء بعدما خلع قميصه احتفالا بالهدف.

وحافظ المصري على تقدمه الثمين لينهي اللقاء فائزا بانتظار مواجهة الإياب بعد 7 أيام.