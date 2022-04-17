مباشر كرة طائرة - الزمالك (8)-(4) الاتحاد السكندري.. تقدم أبيض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة رجال.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-صفر في الأشواط.

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الزمالك يتقدم 8-4 على الاتحاد

انطلاق المباراة