مباشر كرة طائرة - الزمالك (8)-(4) الاتحاد السكندري.. تقدم أبيض
الأحد، 17 أبريل 2022 - 22:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة رجال.
وفاز الزمالك في المباراة الأولى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-صفر في الأشواط.
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الزمالك يتقدم 8-4 على الاتحاد
انطلاق المباراة
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