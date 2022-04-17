مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(0) مازيمبي.. انطلاق الشوط الثاني

المصري يوضح لـ في الجول سبب غياب الشعباني عن لقاء بركان

تشكيل بيراميدز - الكرتي بجانب دونجا وتوريه في وسط الملعب لمواجهة مازيمبي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 أبريل 2022.. تحديات مصرية في الكونفدرالية ونصف نهائي كأس إنجلترا