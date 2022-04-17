مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(0) مازيمبي.. العاارضة تمنع الأول

الأحد، 17 أبريل 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز X مازيمبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ومازيمبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

ق83. تسديدة صاروخية من أحمد سامي ترتد من العارضة

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ق68. سيطرة من بيراميدز على المباراة بدون خطورة على المرمى

بداية الشوط الثاني

تبديل بدخول محمود وادي بدلا من إبراهيم توريه

نهاية الشوط الأول

ق35. رأسية من لاكاي تمر بجوار المرمى

ق18. عمر جابر يضيع إنفرادا بالمرمى بعد لعبة جماعية رائعة مع لاكاي

ق12. تسديدة من لاكاي من داخل منطقة الجزاء تعلو المرمى

ق6. رأسية من علي جبر سهلة في يد حارس مازيمبي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز مازيمبي كأس الكونفدرالية
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