مباشر الكونفدرالية - المصري (1)(1) بركان.. طرد الجلاصي

تابع مباشرة مباراة المصري ونهضة بركان اليوم الأحد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

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ق64: الحكم راجع الفيديو وعدل قراره وطرد الجلاصي بعد ركله للاعب بركان بعد الالتحام

ق63: توتر في الملعب بين الفريقين

ق62: بطاقة صفراء لإلياس الجلاصي بعد التحام ضد لاعب بركان

ق55: تسديدة جديدةمن إلياس الجلاصي لاعب فريق المصري من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس حمزة حمياني من منتصف مرماه

ق51: اعتراض من لاعبي المصري على الحكم وعمرو موسى يغادر الملعب باكيا

ق50: الحكم يعدل قراره ويسحب البطاقة الصفراء ضد عمرو موسى ويشهر البطاقة الحمراء

ق49: الحكم يراجع الفيديو بعد التحام قوي من عمرو موسى ضد لاعب بركان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: خروج حسن علي مصابا ومشاركة محمد عنتر

ق43: بطاقة صفراء لأحمد شديد بعد التحام ضد لاعب بركان

ق38: خطأ على لعيوني لصالح موزونجو لاعب بركان

ق32: توتر في الملعب واحتكاكات جانبية بين اللاعبين

ق29: توقف اللعب لعلاج العربي ناجي لاعب بركان

ق21: خطأ للمصري قريب من منطقة جزاء بركان بعد عرقلة حسن علي. بطاقة صفراء لحمزة الموساوي لاعب بركان

ق17: حمزة الركراكي يسجل هدف التعادل لبركان. موزونجو ينطلق من اليمين ويخترق الدفاع ويمرر كرة أرضية تابعها الركراكي بسهولة في الشباك

ق16: هيثم لعيوني يسدد كرة قوية من داخل المنطقة لكنها تصطدم بالدفاع لتخرج إلى ركلة ركنية

ق15: ضغط لبركان من اليسار أملا في إدراك التعادل سريعا

ق11: بطاقة صفراء لعمرو مرعي بعدما خلع قميصه احتفالا بالهدف

ق10: عمرو مرعي جووووووووووول للمصري. تمريرة رائعة بالرأس من حسن علي لينطلق مرعي صوب المرمى ويسدد على يمين الحارس

ق10: أووووووو! جريندو يهدر فرصة هائلة، سدد الكرة فوق العارضة رغم اقترابه كثيرا من المرمى

ق7: ضغط للمصري من اليسار عن طريق شديد وجريندو

ق5: الحذر يسيطر مبكرا

ق4: خطأ لصالح أحمد شديد قائد المصري في وسط ملعبه

ق3: تسلل على عمرو مرعي

*بداية المباراة

حضور جماهيري كبير في ملعب برج العرب لأنصار المصري