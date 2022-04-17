مباشر الكونفدرالية - المصري يتحدى نهضة بركان

الأحد، 17 أبريل 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

فريق المصري قبل مواجهة الأهلي

تابع مباشرة مباراة المصري ونهضة بركان اليوم الأحد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

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المباراة تنطلق بعد قليل

المصري نهضة بركان الكونفدرالية
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