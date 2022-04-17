مباشر كأس الاتحاد - تشيلسي (0) - (0) كريستال بالاس.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 17 أبريل 2022 - 17:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتقام المباراة على ملعب ويمبلي، وسيواجه الفائز ليفربول في النهائي بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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ق54: خروج ماتيتا ودخول أيوو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: بطاقة صفراء على كاي هافرتز بداعي التمثيل
ق36: كوياتي يسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها ميندي وتعود لأندرسن الذي سدد في القائم.
ق25: تغيير اضطراري لتشيلسي بخروج كوفاسيتش مصابا ودخول روبن لوفتيس تشيك
ق24: رأسية من هافرتز يتصدى لها بوتلاند
ق14: ماتيتا يسدد من الجانب الأيسر بجوار القائم
ق11: فيرنر يراوغ ويلعب عرضية يخرجها جويهي لركنية
بداية المباراة
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