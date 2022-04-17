انتهت كأس الاتحاد - تشيلسي (2) - (0) كريستال بالاس.. البلوز إلى النهائي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب ويمبلي، وسيواجه الفائز ليفربول في النهائي بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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ق77: خروج ماونت وجورجينو وهافرتز ودخول لوكاكو وزياش وكانتي

ق76: ميسون ماونت يطلق رصاصة الرحمة على كريستال بالاس بعد تمريرة من فيرنر وتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار بوتلاند

ق72: دخول بينتيكي وأوليسي وخروج مكارثر وكوياتي

ق61: لوفيتس تشيك يسجل الهدف الأول لتشيلسي من متابعة لكرة أبعدها دفاع كريستال بالاس ليسدد بقوة في الشباك

ق54: خروج ماتيتا ودخول أيوو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: بطاقة صفراء على كاي هافرتز بداعي التمثيل

ق36: كوياتي يسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها ميندي وتعود لأندرسن الذي سدد في القائم.

ق25: تغيير اضطراري لتشيلسي بخروج كوفاسيتش مصابا ودخول روبن لوفتيس تشيك

ق24: رأسية من هافرتز يتصدى لها بوتلاند

ق14: ماتيتا يسدد من الجانب الأيسر بجوار القائم

ق11: فيرنر يراوغ ويلعب عرضية يخرجها جويهي لركنية

بداية المباراة