خالد الدرندلي: مطلب كيروش الوحيد كان الخصوصية.. ورحل بسبب والده وحفيدته

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري سبب رحيل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وكواليس ما حدث قبل وبعد مباراة السنغال.

وقال خالد الدرندلي عبر إذاعة أون سبورت: "كيروش (كان واخد جنب مني) لأنه ظن أنني أريد تصفية الحسابات معه. تحدثت معه بعد مباراة المغرب أننا أتينا لمساندته وليس لتصفية الحسابات".

وأضاف "مطلب كيروش الوحيد كان توفير الخصوصية للجهاز الفني واللاعبين، وأنا كنت معجبا به. شخصيته قوية ويعمل كثيرا، كما أن لاعبي المنتخب كانوا يحبونه".

وتابع "كيروش رحل لأنه لم يكن مرتاحا بسبب متاعب والده الصحية، وافقنا على كل طلباته من معسكرات ومباريات ودية، لكنه لم يكن يرغب في ترك والده الكبير للغاية في السن، كما أن حفيدته لديها اشتباه بإصابتها بمرض ما".

وواصل "منذ وصولنا للسنغال ونحن نشعر بأن هناك أمر ما خطأ. كان من المفترض أن نهبط في مطار آخر غير الذي هبطنا فيه. المطار الذي هبطنا فيه كان بعيدا 70 كيلومترا عن الفندق. المعاملة لم تكن بالمثل، الأمر كان مرتبا (للغلاسة) علينا".

وأتم "كلمة محمد صلاح "سواء كنت معكم أو لا" تحتمل معان كثيرة ولكنه يقصد إن لم يتم اختياره للمنتخب، من لن يختار محمد صلاح للمنتخب؟ صلاح قال تلك الكلمات بتواضع".