عضو اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول حقيقة استمرار إيهاب جلال مع بيراميدز

أوضح محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة موقف استكمال إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مشواره مع بيراميدز حال تخطي عقب مازيمبي في الكونفدرالية.

وكان جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قد تحدث إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين. (طالع التفاصيل)

وقال أبو الوفا لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع إيهاب جلال على أن يستكمل مشواره مع بيراميدز في مباراتي مازيمبي فقط قبل أن يتولى مهمة المنتخب".

وأضاف "لم نتفق على أن يستكمل مشواره مع الفريق حال تأهله".

وأكمل "إذا أراد الاستمرار مع بيراميدز، فسيكون ذلك عقب اتخاذ القرار من مجلس إدارة الاتحاد".

وأتم مشددا "لم نتناول مطلقا إمكانية استكمال مشواره مع بيراميدز حال التأهل في الكونفدرالية".

وقال جلال المدير الفني لـ بيراميدز في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مازيمبي: "على أتم الاستعداد لإكمال المهمة مع بيراميدز في الكونفدرالية".

ورهن المدرب هذه المسألة بشرطين، أولهما بطبيعة الحال هو تأهل بيراميدز على حساب مازيمبي إلى نصف النهائي، ليصبح المتبقي في البطولة 3 مباريات، وهما مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

أما الشرط الثاني فهو موافقة اتحاد الكرة على استمراره مع بيراميدز إلى ذلك الوقت، بالنظر لأن أول عمل له مع منتخب مصر سيكون في توقف يونيو القادم.

وبالتالي لن يتعارض استمرار جلال إلى نهاية الكونفدرالية مع مهامه كمدير فني لمنتخب مصر، حيث أن الموعد المحدد لخوض نهائي الكونفدرالية هو التاسع والعشرين من مايو المقبل.

وسيمتد تعاقد إيهاب جلال مع منتخب مصر لمدة عامين.

وأعلن تامر النحاس وكيل إيهاب جلال عدم وجود أي شرط جزائي في تعاقد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

ويتولى جلال قيادة المنتخب خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.