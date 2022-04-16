مباشر كرة سلة - الزمالك (42) - (37) إسبوار فوكاش.. تقليص الفارق

السبت، 16 أبريل 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

الزمالك × بترو دي لواندا - كرة سلة

يواجه الزمالك نظيره إسبوار فوكاش على صالة حسن مصطفى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة إفريقيا للأندية.

وتأهل الزمالك رسميا للأدوار النهائية من البطولة الإفريقية بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات.

وكان فريق “سلة الزمالك” ضمن المشاركة في بطولة الأندية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

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ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من المجموعة للمرحلة الأخيرة والتي تقام في كيجالي برواندا في شهر مايو المقبل.

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فوكاش يقلص الفارق إلى 11 نقطة.. 33-22 لمصلحة الزمالك

الزمالك ينهي الربع الأول بنتيجة 26-11

الزمالك يوسع الفارق إلى 21-4

الزمالك يتقدم 15-4 بعد 4 دقائق

بداية المباراة

الزمالك بطولة إفريقيا لكرة السلة
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