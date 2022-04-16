مباشر كرة طائرة - الزمالك 1 (23) - 0 (12) الاتحاد.. النقدم يعود

السبت، 16 أبريل 2022 - 23:00

كتب : FilGoal

طائرة الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك أمام الاتحاد في نهائي دوري الكرة الطائرة للرجال.

وتقام المباراة بنظام سلسلة Best of 3، وتقام المباراة الثانية غدا.

الزمالك تأهل بعد الفوز على الأهلي، بينما تخطى الاتحاد عقبة طلائع الجيش.

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الزمالك يوسع الفارق إلى 1-12

الزمالك يعود بالفارق إلى 15-12

الاتحاد يقلص الفارق إلى 12-11

الزمالك يتقدم 10-6

التقدم الأبيض مستمر 8-4

الزمالك يوسع الفارق إلى 4-2

الزمالك يتقدم 2-1

بداية الشوط الثاني

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الزمالك يفوز بالشوط الأول 26-24

التعادل مستمر 24-24

الاتحاد يتعادل 23-23

الزمالك يعود ويتقدم 22-20

الاتحاد يوسف الفارق إلى 20-16

الاتحاد يحافظ على تقدمه 17-15

الاتحاد يتقدم 15-13

التعادل 12-12

الاتحاد يتعادل 10-10

الزمالك يعود 10-9

الاتحاد يتقدم 8-6

بداية المباراة

الزمالك طلائع الجيش دوري الكرة الطائرة
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